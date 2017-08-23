Виталий Мутко: "Хочется, чтобы Манчини побольше занимался молодыми российскими игроками"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что работа Роберто Манчини в "Зените" обогащает российский футбол. При этом он хочет, чтобы итальянец больше работал с молодыми отечественными игроками.

– Я всегда был сторонником того, чтобы работало и вырастало побольше российских тренеров, и сейчас появилась целая плеяда молодых отечественных специалистов – Сережа Семак в "Уфе", Андрей Тихонов в "Крыльях Советов", Дмитрий Аленичев в "Енисее", Игорь Шалимов в "Краснодаре", – цитирует ТАСС Мутко. – Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с "Манчестер Сити". Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками. А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков.

Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения.