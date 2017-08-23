Виталий Мутко: "Хочется, чтобы Манчини побольше занимался молодыми российскими игроками"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что работа Роберто Манчини в "Зените" обогащает российский футбол. При этом он хочет, чтобы итальянец больше работал с молодыми отечественными игроками.
– Я всегда был сторонником того, чтобы работало и вырастало побольше российских тренеров, и сейчас появилась целая плеяда молодых отечественных специалистов – Сережа Семак в "Уфе", Андрей Тихонов в "Крыльях Советов", Дмитрий Аленичев в "Енисее", Игорь Шалимов в "Краснодаре", – цитирует ТАСС Мутко. – Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с "Манчестер Сити". Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками. А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков.
Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения.
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Виталий Мутко
- Дмитрий Аленичев
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Игорь Шалимов
- Роберто Манчини
- Енисей (Футбол)
- Андрей Тихонов
- Краснодар
- Уфа
Alex3114
А Манчини-то это зачем? Его брали в клуб, а не в селекционный отдел РФС, там ему ставят задачи и за них спрашивают. Газпром, кстати, даже не спонсор РФС или сборной, чего ради ему заботиться о не своих проблемах? Вот как так вышло, что госкомпания спонсирует не футбол в стране вообще, а отдельную команду, это вопрос как раз к Мутко как к заму премьера по делам спорта.
19:21
Andrey6201
Очередной поток бессознательного,недоступного для понимания бреда из уст Виталика
19:11