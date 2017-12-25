20:27 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Года через три лимит отменим"

13

Виталий Мутко, приостановивший сегодня свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза, рассказал о том, что через три года лимит на легионеров будет отменен. При этом он подчеркнул, что лига предложила внести понятие "доморощенного игрока".

- Года через три лимит отменим: а пока останется 7 или 8 иностранцев. Лигой предложено внести понятие "доморощенного игрока" и качественные требования к легионерам. Кроме того, будет введен потолок первой зарплаты для молодых игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС
Алаев - и.о. президента РФС

 
13
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

твой и.о. уже сказал, что болото останется на том же месте...

23:09 25 декабря

Kupservas

Еще ТРИ ГОДА его терпеть и развал российского спорта??? Уж точно - у кого нет совести, у того много денег...

22:48 25 декабря

Нефилим

Ну правильно, только начали Головин, Миранчуки, Кузяев, другая молодежь из ЦСКА, Краснодара прогрессировать - сразу надо убирать лимит))) Муток очень старательно все разваливает, качественный специалист.

22:39 25 декабря

giperforg

Виталий Мутко: "Года через три лимит отменим" , и в соседней новости Прядкин:"РФС рекомендует лимит в заявке "7+18 с сезона 20/21(те же 3 года)". Они хоть сами знают о чем говорили на этих заседаниях? Ну и по сути 7+18 в заявке это ужесточение лимита, т.к вряд ли все 7 легов будут одновременно здоровы, без карточек, в форме итд. Так что еще пару паспортистов придется в запасе оплачивать. Чего уж там, пора возвращаться к сборным городов тогда уж, тогда точно стадионы будут заполнятся и миллионы телезрителей со всего мира будут оплачивать ежемесячную подписку что бы лицезреть это болото. А, ну и сборная естесственно станет чемпионом мира, ведь игроки обретут невероятный талант и скилл играя в слабом чемпионате. Это я к тому что скорее можно верить прядкину и ужесточению лимита чем в его отмену( кто же в здравом уме будет отказываться от таких откатов с наших игроков?).

22:33 25 декабря

Производственник

что сейчас мешает

21:57 25 декабря

Bibigon2000

цирк уехал,а клоун все тот же...грустно...

21:51 25 декабря

SpaMan

Сержик готовь яйца!

21:35 25 декабря

grroznyi85

Года через три лимит отменим: а пока останется 7 или 8 иностранцев.===========А разве сейчас не 6 легов лимит? Откуда 7-8 взялось? Мутко походу в каком-то своем мире обитает

20:55 25 декабря

serzheo

Вот про качество легов по-подробнее можно?

20:53 25 декабря

harya88

На чемпе сказано уберут лимит на поле , кому верить???

20:44 25 декабря

KOT77777777

Неужто совок отмирает? Столько лет лимит губил наш футбол. Через сколько теперь вырастет конкурентноспособное поколение? Лет через 20-25...

20:40 25 декабря

ДжЫмкО

через 3 года, а там или ишак сдохнет, или падишах помрет... интересно, кем из них видит себя Мутко?)

20:31 25 декабря