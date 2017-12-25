Виталий Мутко, приостановивший сегодня свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза, рассказал о том, что через три года лимит на легионеров будет отменен. При этом он подчеркнул, что лига предложила внести понятие "доморощенного игрока".
- Года через три лимит отменим: а пока останется 7 или 8 иностранцев. Лигой предложено внести понятие "доморощенного игрока" и качественные требования к легионерам. Кроме того, будет введен потолок первой зарплаты для молодых игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
твой и.о. уже сказал, что болото останется на том же месте...
23:09 25 декабря
Kupservas
Еще ТРИ ГОДА его терпеть и развал российского спорта??? Уж точно - у кого нет совести, у того много денег...
22:48 25 декабря
Нефилим
Ну правильно, только начали Головин, Миранчуки, Кузяев, другая молодежь из ЦСКА, Краснодара прогрессировать - сразу надо убирать лимит))) Муток очень старательно все разваливает, качественный специалист.
22:39 25 декабря
giperforg
Виталий Мутко: "Года через три лимит отменим" , и в соседней новости Прядкин:"РФС рекомендует лимит в заявке "7+18 с сезона 20/21(те же 3 года)". Они хоть сами знают о чем говорили на этих заседаниях? Ну и по сути 7+18 в заявке это ужесточение лимита, т.к вряд ли все 7 легов будут одновременно здоровы, без карточек, в форме итд. Так что еще пару паспортистов придется в запасе оплачивать. Чего уж там, пора возвращаться к сборным городов тогда уж, тогда точно стадионы будут заполнятся и миллионы телезрителей со всего мира будут оплачивать ежемесячную подписку что бы лицезреть это болото. А, ну и сборная естесственно станет чемпионом мира, ведь игроки обретут невероятный талант и скилл играя в слабом чемпионате. Это я к тому что скорее можно верить прядкину и ужесточению лимита чем в его отмену( кто же в здравом уме будет отказываться от таких откатов с наших игроков?).
22:33 25 декабря
Производственник
что сейчас мешает
21:57 25 декабря
Bibigon2000
цирк уехал,а клоун все тот же...грустно...
21:51 25 декабря
SpaMan
Сержик готовь яйца!
21:35 25 декабря
grroznyi85
Года через три лимит отменим: а пока останется 7 или 8 иностранцев.===========А разве сейчас не 6 легов лимит? Откуда 7-8 взялось? Мутко походу в каком-то своем мире обитает
20:55 25 декабря
serzheo
Вот про качество легов по-подробнее можно?
20:53 25 декабря
harya88
На чемпе сказано уберут лимит на поле , кому верить???
20:44 25 декабря
KOT77777777
Неужто совок отмирает? Столько лет лимит губил наш футбол. Через сколько теперь вырастет конкурентноспособное поколение? Лет через 20-25...
20:40 25 декабря
ДжЫмкО
через 3 года, а там или ишак сдохнет, или падишах помрет... интересно, кем из них видит себя Мутко?)
20:31 25 декабря