Виталий Мутко: "Года через три лимит отменим"

Виталий Мутко, приостановивший сегодня свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза, рассказал о том, что через три года лимит на легионеров будет отменен. При этом он подчеркнул, что лига предложила внести понятие "доморощенного игрока".

- Года через три лимит отменим: а пока останется 7 или 8 иностранцев. Лигой предложено внести понятие "доморощенного игрока" и качественные требования к легионерам. Кроме того, будет введен потолок первой зарплаты для молодых игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)