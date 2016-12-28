Виталий Мутко: "Если Самедову нужна была помощь - разберемся"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что готов оказать помощь хавбеку "Локомотива" и сборной России Александру Самедову с дальнейшей карьерой. Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин в интервью "СЭ" заявил, что футболист покидает клуб этой зимой. Основным претендентом на него считается "Спартак".

- Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся.

В текущем сезоне на счету Самедова 15 матчей и 4 гола. Две последние игры осенней части чемпионата России он пропустил.