Виталий Мутко: "Еременко дисквалифицировали, а к другому кокаин попал через поцелуй"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что в допинговом скандале с участием полузащитника ЦСКА Романа Еременко не все так просто. Финский хавбек был дисквалифицирован на два года из-за обнаруженных в его организме следов кокаина. Мутко вспомнил случай с теннисистом Ришаром Гаске, которого оправдали в аналогичном случае, поскольку он непреднамеренно получил дозу кокаина через поцелуй с девушкой в ночном клубе.
– Вот нашего футболиста (Романа) Еременко (дисквалифицировали) за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва.
зенит-супер-чемпион
кто поцеловал мутько? козлик какой-то.
11:47
Ivenhoe
Согласен с Мутко. Европейцы - они особенные, им можно кокс. А Еременка тока по паспорту финн-европеец, а так живет в России все время. А русским кокс нельзя. По 1-му закону Макларена. Не удивлюсь, если Макларен заявит, что с децтва болеет за спартак, такой же жалкий.
11:43
sars882
что за чушь он несет?
11:19
lee74
Мутко, а ты к себе двойных стандартов не применяешь значит? Мы тоже над тобой смеемся, как ты сухим из воды выходишь.
11:08
serenky25
А к Ереме кока через какую дырку попал?
11:03