Виталий Мутко: "Дзюба не из тех, кто будет сидеть и ждать, ему надо реализовываться"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба найдет выход из непростого положения. В стартовавшем сезоне 29-летний Дзюба выступает за команду нерегулярно: он принял участие в восьми играх (трех в стартовом составе), ни разу не отметившись голом.

– Артем – хороший футболист, а также человек с характером и харизмой. Думаю, он сам разберется, он знает, как расставлять приоритеты, – цитирует ТАСС Мутко. – Я знаю только одно: это парень не из тех, которые будут сидеть и ждать, ему надо реализовываться.