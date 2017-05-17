Виталий Мутко: "До 2 июня поле на стадионе "Спартака" будет восстановлено"

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко уверен, что поле на стадионе "Спартака", на которое выбежали несколько тысяч болельщиков для празднования чемпионства после сегодняшнего матча с "Тереком", будет восстановлено до 2 июня. На "Открытие Арене" в июне пройдут матчи Кубка конфедераций-2017.

- Поле здесь очень хорошее, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Такое происходит не в первый раз, такое было с другими клубами. Все нормально, восстановим быстро, это последняя игра. До 2 июня все будет восстановлено. Правда, организации немного не помешало бы. Но это дело клуба, договоренности с болельщиками. Что-то они выполнили, а что-то - нет.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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