14:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Дисквалификация Еременко не имеет отношения к допингу"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко не имеет отношения к допингу и футболу. В ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.

- Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу, - цитирует ТАСС Мутко. - Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (31)
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EVIL915

Какой тут допинг???!!! Просто УЕФА не понравилась его новая прическа...

16:38

freak

Уголовное скорее всего. Раз ни к допингу ни к футболу не относится. Может с налогами что-то либо по женской части напортачил

16:37

SIZ170

Буква Ё ========= ну а что? мути навели.... виноват , а в чем это секрет))))

15:55

Буква Ё

SIZ170, какие у тебя фантазии интересные...

15:54

SIZ170

отверг предложение в сожительстве с *гейропейцем*)))) .... чем обидел его ... не толерантно)))

15:51

Jean4

Подделка документов.

15:46

Блудный Свин

Может он рептилоид?

15:44

Flamenco

Снежик ВИЧ, например. 15:37 _____________________________________________________________________________________________________________ Может и так

15:41

Гаттузо зол!

Ерема нехорошо попал в конюшню, похоже, что и нехорошо из нее уйдет. Круг замкнулся. Копытце увязло, всей кобыле пропасть.

15:41

Жорик Вартанов

Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу______ браво, значит и УЕФА не имеет никакого отношения к футболу)))

15:39

Flamenco

договорные игры и тотализатор

15:38

Снежик

ВИЧ, например.

15:37

Снежик

спид, например

15:36

Spa

По ходу делал ставки.

15:36

Flamenco

что-то скрывает Мутко!

15:33

tonipi

ну да. а УЕФА тоже не имеет отношение к футболу...

15:33

fcsm_Z

Это связано с бегством из Рубина и провалом "великого" менеджмента ЦСКА!!!

15:08

эстонский армеец

Скорее всего - это мадам какая-то накатала заяву!))

15:06

эстонский армеец

Если бы была уголовка - уже бы арестовали!!! Есть что-то - но трудно доказуемое. Поэтому отстранили(имеют такое право) - пытаются "накопать" чего-нибудь, но не получается. Тянут время до последнего - понедельник уже завтра.

15:02

Spartak-Online1

Что хоть за секретность такая? Может склонял к мужеловству Слуцкого?)))

14:57

miker65

Согласен с большинством комментаторов. Одно из двух: либо Рома - голубой, либо Рома играет в договорняки или на тоталике.

14:57

Буква Ё

УЕФА запутался в семействе Еременко и решил убрать одного, чтобы попроще было

14:51

Сосед дворовского тренера

Ну, тут тока ДВА варианта::: либо потомственный педофил, либо причёску не ТУ сделал....

14:49

sardanapulneww

Никакой наркоты! Это незаконное перемещение во времени!Он набрал хорошую форму в мае 2017, а поиграть решил осенью 2016! Патруль времени чётко всё отслеживает!

14:48

честный человечишко

Робот? Медведь? Близнецы, периодически меняющие друг друга?

14:43

6_Lesni4ij

Ну судя по всему наркота значит... На 1-2 года дисквалифицируют.

14:42

Гаттузо зол!

Похоже он ел младенцев и параллельно работал на ми-5. Раз такая сверх секретность в этом деле. Подпольно торговал донорскими органами молдован?! В Израиле за это хорошо платят.....

14:31

sssmol

или кокаин или износ?

14:31

lexxxus

zoolord ни к допингу ни к футболу, его личное дело, договорняки не при делах значит

14:25

zoolord

Ну если так, то возможно подозревается в организации договорных матчей. Или сдачи конкретного матча.

14:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ