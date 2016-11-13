Виталий Мутко: "Дисквалификация Еременко не имеет отношения к допингу"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко не имеет отношения к допингу и футболу. В ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.

- Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу, - цитирует ТАСС Мутко. - Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА.

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