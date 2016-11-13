Виталий Мутко: "Дисквалификация Еременко не имеет отношения к допингу"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко не имеет отношения к допингу и футболу. В ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.
- Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу, - цитирует ТАСС Мутко. - Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА.
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EVIL915
Какой тут допинг???!!! Просто УЕФА не понравилась его новая прическа...
16:38
freak
Уголовное скорее всего. Раз ни к допингу ни к футболу не относится. Может с налогами что-то либо по женской части напортачил
16:37
SIZ170
Буква Ё ========= ну а что? мути навели.... виноват , а в чем это секрет))))
15:55
Буква Ё
SIZ170, какие у тебя фантазии интересные...
15:54
SIZ170
отверг предложение в сожительстве с *гейропейцем*)))) .... чем обидел его ... не толерантно)))
15:51
Jean4
Подделка документов.
15:46
Блудный Свин
Может он рептилоид?
15:44
Flamenco
Снежик ВИЧ, например. 15:37 _____________________________________________________________________________________________________________ Может и так
15:41
Гаттузо зол!
Ерема нехорошо попал в конюшню, похоже, что и нехорошо из нее уйдет. Круг замкнулся. Копытце увязло, всей кобыле пропасть.
15:41
Жорик Вартанов
Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу______ браво, значит и УЕФА не имеет никакого отношения к футболу)))
15:39
Flamenco
договорные игры и тотализатор
15:38
Снежик
ВИЧ, например.
15:37
Снежик
спид, например
15:36
Spa
По ходу делал ставки.
15:36
Flamenco
что-то скрывает Мутко!
15:33
tonipi
ну да. а УЕФА тоже не имеет отношение к футболу...
15:33
fcsm_Z
Это связано с бегством из Рубина и провалом "великого" менеджмента ЦСКА!!!
15:08
эстонский армеец
Скорее всего - это мадам какая-то накатала заяву!))
15:06
эстонский армеец
Если бы была уголовка - уже бы арестовали!!! Есть что-то - но трудно доказуемое. Поэтому отстранили(имеют такое право) - пытаются "накопать" чего-нибудь, но не получается. Тянут время до последнего - понедельник уже завтра.
15:02
Spartak-Online1
Что хоть за секретность такая? Может склонял к мужеловству Слуцкого?)))
14:57
miker65
Согласен с большинством комментаторов. Одно из двух: либо Рома - голубой, либо Рома играет в договорняки или на тоталике.
14:57
Буква Ё
УЕФА запутался в семействе Еременко и решил убрать одного, чтобы попроще было
14:51
Сосед дворовского тренера
Ну, тут тока ДВА варианта::: либо потомственный педофил, либо причёску не ТУ сделал....
14:49
sardanapulneww
Никакой наркоты! Это незаконное перемещение во времени!Он набрал хорошую форму в мае 2017, а поиграть решил осенью 2016! Патруль времени чётко всё отслеживает!
14:48
честный человечишко
Робот? Медведь? Близнецы, периодически меняющие друг друга?
14:43
6_Lesni4ij
Ну судя по всему наркота значит... На 1-2 года дисквалифицируют.
14:42
Гаттузо зол!
Похоже он ел младенцев и параллельно работал на ми-5. Раз такая сверх секретность в этом деле. Подпольно торговал донорскими органами молдован?! В Израиле за это хорошо платят.....
14:31
sssmol
или кокаин или износ?
14:31
lexxxus
zoolord ни к допингу ни к футболу, его личное дело, договорняки не при делах значит
14:25
zoolord
Ну если так, то возможно подозревается в организации договорных матчей. Или сдачи конкретного матча.
14:22