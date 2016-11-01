Виталий Мутко: "Дело по матчу "Урал" - "Терек" находится в компетенции премьер-лиги"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что вопрос о характере матча 12-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Тереком" (1:4) занимается премьер-лига. При счете 1:1 в этом поединке резко вырос букмекерский коэффициент на победу хозяев, что вызвало сомнения в честности встречи.

- Дело находится в компетенции премьер-лиги, они этой темой занимаются, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Повторю, что премьер-лига как организация, владеющая правом на проведение чемпионата России, занимается этим вопросом.