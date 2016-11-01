20:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Дело по матчу "Урал" - "Терек" находится в компетенции премьер-лиги"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что вопрос о характере матча 12-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Тереком" (1:4) занимается премьер-лига. При счете 1:1 в этом поединке резко вырос букмекерский коэффициент на победу хозяев, что вызвало сомнения в честности встречи.

- Дело находится в компетенции премьер-лиги, они этой темой занимаются, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Повторю, что премьер-лига как организация, владеющая правом на проведение чемпионата России, занимается этим вопросом.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161101/1111654168.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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onlywhitespartak

Было бы желание чекисты бы быстро нашли кто и как , но Вова не разрешает пехотинца трогать )

21:15

rivera

Сдетствие и спецслужбы должны работать, а не РФПЛ, дурень несчастный !

21:08

Luchezarny

Терек чемпион!!!

21:01

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