Виталий Мутко: "Частные инвестиции должны вытеснить бюджетные в премьер-лиге"

Глава РФС поддерживает стремление премьер-лиги быть коммерчески успешным продуктом. По его словам, с июля 2018 года лига получит коммерческие права на четыре года.

– Для нас лицом футбола являются наши лиги. Прежде всего, премьер-лига, 16 клубов. Исходя из одобренной стратегии, приняли решение, что с июля 2018 года передаем лиге коммерческие права на четыре года. Хотим, чтобы лига сама занималась своими правами. Пусть продает свой продукт, раскручивает его. Решение не безвозмездное. Но никаких дополнительных наценок РФС не устанавливал – все по себестоимости. Поддерживаем стремление лиги использовать коммерческие механизмы. Это экономический фундамент для лиг. Нужно, чтобы премьер-лига твердо стояла на ногах, чтобы бюджетные инвестиции заменялись частными инвестициями. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)