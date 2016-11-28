Виталий Мутко: "Часть календаря чемпионата России необходимо составлять вручную"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о том, что два-три тура чемпионата России нужно заранее составлять вручную и проводить их на территории южных регионов. По словам вице-премьера правительства РФ, для того, чтобы поднимать посещаемость и организовывать футбольные матчи, необходимо много работать.
– Нельзя играть в Самаре при снегопаде и двух тысячах болельщиков, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Может, они свои очки там, извините, "прибрали", но это такой мелкий интерес, а надо думать о футболе. Если мы хотим играть, то надо заранее, а не в последний момент, чтобы не было паники, 2 - 3 тура вручную составить на ту территорию, где можно проводить матчи. Вчерашняя игра в Краснодаре фантастическая: климат, погода. В Грозном, Махачкале, в Ростове можно играть. 8 игр в туре, а мы надумываем.
Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам. Для этого, конечно, надо еще раз посмотреть по календарю, если мы хотим играть в ноябре-декабре, или возвращать надо систему назад на "весна - осень", или надо, чтобы люди, которые делают календарь, управляют лигой, думали, в каком городе лучше проводить матчи.
merniloskut
Академик...
01:35
Leonid Spartanskiy
как сказал один ПОЭТ : "Все не так, ребята!"
01:17
terebun
Это сколько же лет надо проработать ОКОЛО футбола, чтобы ДОГАДАТЬСЯ... и такие люди трудятся в правительстве. А мы все удивляемся: А ПОЧЕМУ РЕФОРМЫ В СТРАНЕ ТАК МЕДЛЕННО ПРОИСХОДЯТ???
00:52
Птицuk
В центре и на востоке Саудовской Аравии температура опустилась ниже нуля и выпал снег, сообщает телеканал Al Arabia. Как отмечает издание, редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до минус 3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до минус 1 в Эль-Курайяте. Подробнее на РБК.
00:47
Птицuk
onlywhitespartak 00:26 ------------------------- можно ещё и не устраивать отпуск летом для колченогих, у них денег хватит устроить себе лето на Канарах и в январе. Почему все в России работая больше отдыхают 28 дней в году, а футболисты - зимой три месяца и ещё и летом им отпуск подавай? Вдобавок сейчас и Ф-1, и биатлон, и хоккей - то есть даже на футбол места в программе не остается, а вот летом - людям некуда и не на что сходить на стадион!
00:44
Птицuk
Какой дебил составил так календарь, что в декабре Краснодар играет в Грозном, а Томь и Спартак - в Самаре? Да ещё и игры Урала и Амкара назначили на своих полях? Ну почему именно на зимние туры нельзя было поставить игры Томи, Урала, Уфы, Оренбурга и Амкара с Казанью не на заснеженные поля при минус 10-минус 20, а на южных полях, в гостях у Анжи, Терека, Краснодара, Ростова, на худой конец в Москве и в Питере, где климат помягче и стадионы получше?
00:39
onlywhitespartak
Составите календаря немцы походу не ожидали что так холодно бывает )) это и ежу понятно то что Мутко щас сказал , он прям гений , только я как чр смотреть начал об этом подумал , может меня в министерство возьмете ?)) я календарь точно составлю за те зп которые платят , еще бы хотел напомнить что летом можно иногда и по два матча на недели проводить
00:26
Меркатор
Сейчас-то он как раз правильно сказал. Даже не обязательно вручную. Надо определить 8 стадионов (например, Грозный, Махачкала, Ростов, Краснодар, три современных в Москве, Казань) и матчи двух последних осенних и двух первых весенних туров проводить там, а при жеребьевке предусмотреть, чтобы в этих турах команды из этой восьмерки не встречались между собой. Для программиста задачка несложная.
00:15
вперёд Спартак!
При составлении календаря летом не было известно, что в Томске, Екатеринбурге, Перми, Оренбурге и Самаре во второй половине ноября и начале декабря может наступить холодная зима. НЕ ЗНАЛИ...)))))))))))))))
00:10