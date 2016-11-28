Виталий Мутко: "Часть календаря чемпионата России необходимо составлять вручную"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о том, что два-три тура чемпионата России нужно заранее составлять вручную и проводить их на территории южных регионов. По словам вице-премьера правительства РФ, для того, чтобы поднимать посещаемость и организовывать футбольные матчи, необходимо много работать.

– Нельзя играть в Самаре при снегопаде и двух тысячах болельщиков, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Может, они свои очки там, извините, "прибрали", но это такой мелкий интерес, а надо думать о футболе. Если мы хотим играть, то надо заранее, а не в последний момент, чтобы не было паники, 2 - 3 тура вручную составить на ту территорию, где можно проводить матчи. Вчерашняя игра в Краснодаре фантастическая: климат, погода. В Грозном, Махачкале, в Ростове можно играть. 8 игр в туре, а мы надумываем.

Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам. Для этого, конечно, надо еще раз посмотреть по календарю, если мы хотим играть в ноябре-декабре, или возвращать надо систему назад на "весна - осень", или надо, чтобы люди, которые делают календарь, управляют лигой, думали, в каком городе лучше проводить матчи.