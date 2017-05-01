Виталий Мутко: "Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня"

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен работой арбитра Владислава Безбородова на матче ЦСКА – "Спартак" (1:2). По его словам, матч получился настоящим дерби.

– Безбородов – арбитр высокого класса, входит в элиту судейства, – сказал Мутко по телефону. – Он еще раз доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня. Подготовка арбитров – большая работа, которой нужно заниматься.

Посмотрел матч ЦСКА и "Спартака". Получилось настоящее дерби. Играли две равные команды. Армейцы в начале матча доминировали, но потом "Спартак" перехватил инициативу. В целом матчи получился – команды показали футбол высокого уровня.