12:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня"

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Президент РФС Виталий Мутко остался доволен работой арбитра Владислава Безбородова на матче ЦСКА"Спартак" (1:2). По его словам, матч получился настоящим дерби.

– Безбородов – арбитр высокого класса, входит в элиту судейства, – сказал Мутко по телефону. – Он еще раз доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня. Подготовка арбитров – большая работа, которой нужно заниматься.

Посмотрел матч ЦСКА и "Спартака". Получилось настоящее дерби. Играли две равные команды. Армейцы в начале матча доминировали, но потом "Спартак" перехватил инициативу. В целом матчи получился – команды показали футбол высокого уровня.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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