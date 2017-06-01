15:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Бердыев возвращается в "Рубин", у которого прекрасные ресурсы"

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что Курбан Бердыев повысит конкурентоспособность "Рубина". Сегодня стало известно, что 64-летний специалист покинул пост вице-президента-тренера "Ростова". По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".

- Что касается Бердыева, то он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170601/1121226608.html

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (3)
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MMT

При слове ресурсы Мутко завистливо и тяжело сглотнул

16:21

wasp00000

И не стесняется,и не скрывает,что Бердыев идёт в Рубин пилить бабло!!!

16:12

mendeleev

Почему Мутко вообще говорит о Бердыеве?

16:03