Виталий Мутко: "Бердыев возвращается в "Рубин", у которого прекрасные ресурсы"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что Курбан Бердыев повысит конкурентоспособность "Рубина". Сегодня стало известно, что 64-летний специалист покинул пост вице-президента-тренера "Ростова". По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".

- Что касается Бердыева, то он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.