Виталий Мутко: "Бердыев возвращается в "Рубин", у которого прекрасные ресурсы"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что Курбан Бердыев повысит конкурентоспособность "Рубина". Сегодня стало известно, что 64-летний специалист покинул пост вице-президента-тренера "Ростова". По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".
- Что касается Бердыева, то он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.
MMT
При слове ресурсы Мутко завистливо и тяжело сглотнул
16:21
wasp00000
И не стесняется,и не скрывает,что Бердыев идёт в Рубин пилить бабло!!!
16:12
mendeleev
Почему Мутко вообще говорит о Бердыеве?
16:03