18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Калешин: "Терек" играет быстрее, потому что у "Краснодара" сложный график"

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Защитник "Краснодара" Виталий Калешин в перерыве матча 16-го тура премьер-лиги против "Терека" отметил, что его команда уступает сопернику в скорости. По его словам, причина этого - сложный график выступлений команды.

- "Терек" сегодня играет на такт быстрее нас, - заявил Калешин в эфире телеканала "Наш футбол". - Есть причины, которые не дают нам превзойти соперника. Это тяжелый график - играем четвертый раз за 11 дней. Но в любом случае, это не оправдание. Мы стремимся играть в еврокубках, поэтому должны выдерживать. Постараемся включиться в борьбу и добиться результата.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Андрей Палыч 1979

Хватит ныть вам всем!В Англии играют по две игры в неделю и всё нормально.Лучше играть,чем тренироватся.

19:39

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