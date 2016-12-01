Виталий Калешин: "Терек" играет быстрее, потому что у "Краснодара" сложный график"

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин в перерыве матча 16-го тура премьер-лиги против "Терека" отметил, что его команда уступает сопернику в скорости. По его словам, причина этого - сложный график выступлений команды.

- "Терек" сегодня играет на такт быстрее нас, - заявил Калешин в эфире телеканала "Наш футбол". - Есть причины, которые не дают нам превзойти соперника. Это тяжелый график - играем четвертый раз за 11 дней. Но в любом случае, это не оправдание. Мы стремимся играть в еврокубках, поэтому должны выдерживать. Постараемся включиться в борьбу и добиться результата.