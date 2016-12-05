Виталий Калешин: "Краснодар" провел год на "четверку"

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин после ничьей в матче 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) оценил выступление команды за календарный год, поставив ей "четверку". Также он подчеркнул, что самым главным событием года стало открытие нового стадиона, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Тяжелая игра, опять наступили на те же грабли – гол со "стандарта", – отметил Калешин. – Обидно. Мы заслуживали победу. Но что делать? Будем работать.

– Как оцените 2016 год?

– Не знаю, как оценивать. Потеряли много очков. Но, может, где-то нам повезло и мы брали 3 очка там, где по идее не должны были брать. Но больше все же потеряли, чем могли бы иметь. Пусть за год будет "четверка".

– У многих болельщиков главным воспоминанием о 2016-м остался новый стадион. А у вас?

– Самое главное воспоминание – стадион. Клуб будет существовать очень долго, но такой стадион не каждый год строится. Я думаю, это самое знаменательное событие в этом году, историческое для клуба. Только это.

– Настает пора отпусков после одного матча. Есть какие-то планы?

– Отыграть в Ницце хорошо, а потом отдыхать, загорать.