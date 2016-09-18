Виталий Калешин: "Кононов поднял планку высоко, теперь "Краснодар" движется дальше"

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) заявил, что команда смогла додавить соперника и заслуженно взяла 3 очка, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он рассказал о своих эмоциях после отставки Олега Кононова.

– Тяжелая была игра на тяжелом поле, – отметил Калешин. – Мы играли на третий день после еврокубков, "Ростов" – на четвертый. В принципе выполнили задачу тренера. Пытались агрессивно действовать в атаке, постоянно упорно играть с соперником. Наверно, где-то было везение плюс наше мастерство и давление. Как говорится, футбол взял свое, и мы заслуженно победили.

– Справедливо ли говорить, что вы находитесь в хорошей физической форме?

– У нас проходила грамотная ротация, некоторые ребята отдыхали. Ну и играли дома при своих болельщиках. Это придает больше сил играть вперед. Я думаю, в обороне мы сыграли достаточно хорошо, несмотря на то, что "Ростов" способен совершать рывки, проводить контратаки.

– При таких погодных условиях трудно играть?

– Непросто. Но лучше, чем при сорокоградусной жаре. Правда, поле уже не выдерживает такое количество матчей, "Кубань" играла на нем днем ранее. Все-таки хорошо, что пошел дождь, потому что иначе на поле были бы кочки. Можно играть при такой погоде, другого варианта у нас не было.

– Стала ли для вас неожиданностью отставка Олега Кононова?

– Конечно, стала неожиданностью, потому что прошла тренировка, и буквально через час мы прочитали, что Олег Георгиевич покинул свой пост. Запомнился он мне, как хороший специалист, грамотный тренер со своим видением футбола. То, что клуб развивался и достигал результаты, это благодаря ему. Он сделал серьезный задел, поднял клуб на высокую планку. Нам остается двигаться дальше, это только начало.

– Что Игорь Шалимов сказал в раздевалке в перерыве?

– Попросил нас острее играть впереди и аккуратнее сзади, потому что он понимал, что если идти в атаку большими силами, остается большое пространство сзади. "Ростов" это хорошо использует благодаря длинным передачам, подборам и выходам в контратаку. Шалимов уделил этому внимание, но больше, конечно, просил обострять впереди, оказывать давление на соперника. Попытались это сделать – получилось.

– В раздевалку после матча заходил Сергей Галицкий, да и вообще там было шумно. Что происходило?

– Конечно, эмоции после таких игр. Плюс меня поздравили с сотым матчем, вручили клубные часы (улыбается). Орали, потому что вручили мне часы.

Видео опасных моментов и текстовая трансляция матча