16:10 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Виталий Кафанов: "Возможно, Медведеву еще год надо было отыграть в "Ростове"


Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, в карьере Никиты Медведева ничего страшного не произошло.

– Ваш бывший подопечный Никита Медведев перешел в "Локомотив" и является там даже не вторым, а третьим голкипером…

– Пока ничего страшного с Никитой не произошло. Во-первых, нужно отдать ему должное за период в "Ростове". Когда Медведев пришел в нашу команду, он же не был первым вратарем. И мы до него донесли мысль: на каждую тренировку настраивайся как на важнейшую игру в жизни. И Никита это услышал. Этот год он тренировался так, как должен работать профессиональный вратарь премьер-лиги. И когда пришло его время, Медведев своим шансом воспользовался.

– Говорят, что большая заслуга в его серии защитников "Ростова".

– Безусловно. Только не защитников, а всей команды. Заслуга Никиты, на мой взгляд, такова. Он смог сыграть на своих сильных качествах. У него были недостатки, о которых он знал. В то же время в каждой игре у соперников был какой-нибудь голевой момент. Но он справился (Напомним, Медведев установил рекорд чемпионатов России по сухим минутам. – Прим. "СЭ").

– И зачем он пошел в "Локо"?

– Этой серией Никита заявил о себе, у него появилось много предложений. То есть нужно было выбирать. Может быть, надо было еще год поиграть в "Ростове", еще крепче встать на ноги. И болельщики бы простили любую ошибку, потому что его там полюбили. "Локомотив" – другой клуб. Ему не простили ошибку в Лиге Европы. Там другие правила, что естественно. И есть в этой всей истории одна закономерность.

– Какая?

– Все мы знаем, чтобы чего-то добиться, нужно и упасть, и подняться, и снова упасть, и снова подняться. У Никиты очень легко началась карьера в премьер-лиге. Но так не бывает. Свои трудности каждый голкипер должен преодолеть, испить свою чашу. Вратарь – не тот, кто хорошо играет, а тот, кто способен подняться после неудачи. Раньше у Медведева таких периодов не было, основные трудности и испытания у него еще впереди. Конечно, хорошо, что ты почти сразу устанавливаешь рекорд, но пока ты шишек себе не набьешь, сильным вратарем не станешь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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