Виталий Кафанов: "У Еременко никогда не было проблем с режимом"

Тренер Виталий Кафанов считает, что Роман Еременко никогда не имел проблем с дисциплиной, а его дисквалификация за употребление кокаина является ошибкой. Сегодня игрок ЦСКА был дисквалифицирован УЕФА на два года.

– Я очень огорчен, думал, что ситуация все-таки разрешится в хорошую сторону для Ромы и для нашего футбола, – приводит ТАСС слова Кафанова. – Всегда знал его как дисциплинированного игрока, с режимом у него никогда проблем не было, и человек ответственный, думаю, что это какая-то ошибка.

Он настоящий профессионал, даже в голову не приходит, как это могло произойти. Если бы речь шла о ком-то другом, но только не о Роме. Желаю Роману с достоинством пережить этот непростой период в жизни.