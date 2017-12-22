Виталий Кафанов: "Митрюшкин заслуживает уважения"

Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, что российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин заслуживает уважения.

– А вы общались с Митрюшкиным, который уехал в "Сьон"?

– Был момент, когда мы хотели его пригласить в "Ростов". Он же сам ростовский парень. Но нам дали понять, что Антон уедет за границу. Я за ним наблюдаю. Думаю, этот опыт в любом случае пойдет ему в плюс.

– Почему?

– Он сам поставил себя в такую ситуацию, когда нужно адаптироваться к новым условиям, выплывать. Другая страна, другой язык, а ты еще без каких-либо заслуг. Его желание играть, уехать за границу заслуживает уважения. Он тут не имел практики, поехал завоевывать себе место. Молодец. (Виталий АЙРАПЕТОВ)