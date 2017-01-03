Виталий Кафанов: "Было интересно проверить на что способен "Ростов" в Лиге чемпионов"

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов в интервью пресс-службе УЕФА подчеркнул, что минувший год ему запомнился участием в Лиге чемпионов, а также завоеванием серебряных медалей чемпионата России. По словам специалиста, победа над "Баварией" (3:2) стала особенно приятной.

- Прошедший год получился непростым для "Ростова". Чем он вам запомнился? – вопрос Кафанову.

- Вторым местом в чемпионате и участием в Лиге чемпионов. Рады, что смогли так порадовать наших поклонников. Поверьте, бывают моменты, когда вклад болельщиков в победы клуба значит очень много.

- Ситуация с возможным уходом всех тренеров накануне старта в Лиге чемпионов не мешала?

- Конечно, все это сказалось, особенно в первых играх. Но потом все встало на свои места. Важно, что Курбан Бердыев в клубе и руководит всем процессом. То, что у кого-то в тренерском штабе теперь по-другому называются должности, не так уж и важно. На работе клуба это не сказывается, для команды все осталось по-прежнему.

- Какие впечатления остались от Лиги чемпионов?

- Было очень интересно проверить, на что способны наши ребята на этом уровне. Хорошие результаты в ней для нас были очень важны. Особенно приятна, конечно, победа над "Баварией".

- Евросезон для вас продолжается. Каковы шансы в Лиге Европы?

- Сейчас команда в отпуске, в январе будет два тренировочных сбора в Эмиратах и Турции, но мы, тренеры, уже готовим планы на подготовительный период. Соперник серьезный, в команде много игроков сборной, а силу сборной Чехии мы знаем. К тому же "Спарта" в группе дважды обыграла "Краснодар" - одну из сильнейших команд России. Причем в Краснодаре она выиграла крупно, что мало кому удается.