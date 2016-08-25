Виталий Кафанов: "Бердыев сказал, что поможет нам в матчах с "Аяксом", а потом..."

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов не знает, продолжит ли работу с командой Курбан Бердыев. Напомним, что "Ростов" обыграл "Аякс" по сумме двух матчей (5:2) и вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.
– Можете ответить на вопрос, который сейчас всех волнует: Бердыев может остаться в "Ростове"?
– Не знаю. Разговора на эту тему не было. Курбан Бекиевич сказал, что поможет нам в матчах с "Аяксом". А потом… Не знаю, не общались с ним на эту тему.
– Но вы остаетесь в "Ростове"?
– Да. Бердыев сказал: "Работайте дальше". Дальше – посмотрим.
– Есть ощущение, что с финансами в клубе теперь все наладится?
- Хочется верить, что руководители региона обратят внимание на "Ростов". Иногда складывалось ощущение, что команда тут особо не нужна, но теперь, хочется верить, это отношение изменится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
футбол2018
Сегодня, 25 августа 2016 года, Бердыеву исполняется 64 года. Он всем все уже доказал, и не один раз. Это великий тренер, отлично разбирающийся во всех тонкостях футбола, один из лучших тренеров мира. Человек, что смело бросил вызов «Барселоне», лондонскому «Челси», мадридскому «Атлетико», «Андерлехту», «Аяксу», руководству «Рубина», «Ростова» и многим другим. И во всех этих схватках умудрился не упасть лицом в грязь. С днем рождения, Курбан Бекиевич, счастья и долгих лет жизни вам. Вроде как подарок Полоз и компания вам сделали более чем неплохой.
17:00 25 августа
rotor23
Уже сложилась устойчивая тенденция на финансирование футбольного клуба из частных источников. Да будет так.
14:30 25 августа
баламошка
А потом в Спартак. Он мне вчера во сне звонил, сказал, что точно придёт:"Баламошка, я тебя не подведу".
14:13 25 августа
Platinum1991
Курбан Бердыев. В прошлом советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени и ордена Дружбы. Родился 25 августа 1952 г. (64 года), Ашхабад, Туркменская ССР, СССР. Поздравиляем экс-наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева с 64-летием! Курбан Бекиевич год назад говорил игрокам Ростова,что мы будем играть в Лиге Чемпионов. Тогда игрокам в это было трудно поверить, но они к этому стремились, а сейчас это реальность, вчера осуществилась мечта сотни тысяч людей и в этом заслуга тренера Курбана Бердыева! Сегодня у Курбана Бекиевича День рождения и хочется ЕМУ сказать огромное спасибо за весь тот вклад, который Он уже сделал и делает для команды Ростов, города и болельщиков! Здоровья вам и долгих летит жизни Курбан Бекиевич! БЛАГОДАРИМ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! Поздравляем Курбана Бердыева с этой победой и с 64-летием ! Вся Россия ПОЗДРАВЛЯЕТ Ростов с великой футбольной ПОБЕДОЙ, а Курбана Бердыева поздравляет с днём рождения! Стадион битком - ПРИВЕТСТВУЕТ победителей и Курбана Бердыева!
14:11 25 августа