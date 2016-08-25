Виталий Кафанов: "Бердыев сказал, что поможет нам в матчах с "Аяксом", а потом..."

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов не знает, продолжит ли работу с командой Курбан Бердыев. Напомним, что "Ростов" обыграл "Аякс" по сумме двух матчей (5:2) и вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.

– Можете ответить на вопрос, который сейчас всех волнует: Бердыев может остаться в "Ростове"?

– Не знаю. Разговора на эту тему не было. Курбан Бекиевич сказал, что поможет нам в матчах с "Аяксом". А потом… Не знаю, не общались с ним на эту тему.

– Но вы остаетесь в "Ростове"?

– Да. Бердыев сказал: "Работайте дальше". Дальше – посмотрим.

– Есть ощущение, что с финансами в клубе теперь все наладится?

- Хочется верить, что руководители региона обратят внимание на "Ростов". Иногда складывалось ощущение, что команда тут особо не нужна, но теперь, хочется верить, это отношение изменится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"