Виталий Кафанов: "Акинфеев умеет играть ключевые матчи"

Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является исключением из правил.

– Но ведь Акинфеев как-то же появился?

– Но он один. Талант. А таких, как Игорь, должно быть много.

– Это реально?

– Не прямо таких, как Игорь. Просто обученных.

– Но у нас есть, например, Лунев, Селихов.

– Согласен. Кандидатов в сборную стало несравненно больше. Гинтарасу Стауче сейчас не позавидуешь. Выбор кандидатов стал очень большой. За полтора года ситуация поменялась в лучшую сторону. Лунев, Селихов, Габулов, Лодыгин, Джанаев, Беленов, Рыжиков и другие. То есть вратари выросли. Шунин выдавал сильные игры в этом году. А Ребров? Чемпионами без добротных голкиперов не становятся. Артем провел лучший сезон. Володя Габулов долгое время был без команды, но он вернулся в футбол, да еще и в сборную. Нужно отдать должное Вячеславу Викторовичу Чанову. Юра Перескоков нашел Лунева, Володя Сычев отыскал Селихова. Вратари растут, так как тренеры развиваются. Но на этом же нельзя останавливаться.

– Акинфеев – исключение из правил?

– Безусловно! Столько лет быть первым вратарем в таком клубе, как ЦСКА, и в сборной! Огромное напряжение, огромная ответственность. И еще, на мой взгляд, у него есть важнейшее качество.

– Какое?

– Он умеет играть ключевые матчи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)