Виталий Кафанов: "Акинфеев умеет играть ключевые матчи"

Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является исключением из правил.
– Но ведь Акинфеев как-то же появился?
– Но он один. Талант. А таких, как Игорь, должно быть много.
– Это реально?
– Не прямо таких, как Игорь. Просто обученных.
– Но у нас есть, например, Лунев, Селихов.
– Согласен. Кандидатов в сборную стало несравненно больше. Гинтарасу Стауче сейчас не позавидуешь. Выбор кандидатов стал очень большой. За полтора года ситуация поменялась в лучшую сторону. Лунев, Селихов, Габулов, Лодыгин, Джанаев, Беленов, Рыжиков и другие. То есть вратари выросли. Шунин выдавал сильные игры в этом году. А Ребров? Чемпионами без добротных голкиперов не становятся. Артем провел лучший сезон. Володя Габулов долгое время был без команды, но он вернулся в футбол, да еще и в сборную. Нужно отдать должное Вячеславу Викторовичу Чанову. Юра Перескоков нашел Лунева, Володя Сычев отыскал Селихова. Вратари растут, так как тренеры развиваются. Но на этом же нельзя останавливаться.
– Акинфеев – исключение из правил?
– Безусловно! Столько лет быть первым вратарем в таком клубе, как ЦСКА, и в сборной! Огромное напряжение, огромная ответственность. И еще, на мой взгляд, у него есть важнейшее качество.
– Какое?
– Он умеет играть ключевые матчи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
magtix
KOLDUNru алжирцы тоже в курсах! kaduly Все корейцы это подтвердят Такие, как вы, травили в 1962 году Яшина. Сейчас - ухмылка над Игорем. Кто вы, господа? Просто завистники или...
19:04 22 декабря
KOLDUNru
алжирцы тоже в курсах!
16:14 22 декабря
kaduly
Все корейцы это подтвердят
16:07 22 декабря