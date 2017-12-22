15:53 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Виталий Кафанов: "Акинфеев умеет играть ключевые матчи"

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Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является исключением из правил.

– Но ведь Акинфеев как-то же появился?

– Но он один. Талант. А таких, как Игорь, должно быть много.

– Это реально?

– Не прямо таких, как Игорь. Просто обученных.

– Но у нас есть, например, Лунев, Селихов.

– Согласен. Кандидатов в сборную стало несравненно больше. Гинтарасу Стауче сейчас не позавидуешь. Выбор кандидатов стал очень большой. За полтора года ситуация поменялась в лучшую сторону. Лунев, Селихов, ГабуловЛодыгинДжанаевБеленовРыжиков и другие. То есть вратари выросли. Шунин выдавал сильные игры в этом году. А Ребров? Чемпионами без добротных голкиперов не становятся. Артем провел лучший сезон. Володя Габулов долгое время был без команды, но он вернулся в футбол, да еще и в сборную. Нужно отдать должное Вячеславу Викторовичу Чанову. Юра Перескоков нашел Лунева, Володя Сычев отыскал Селихова. Вратари растут, так как тренеры развиваются. Но на этом же нельзя останавливаться.

– Акинфеев – исключение из правил?

– Безусловно! Столько лет быть первым вратарем в таком клубе, как ЦСКА, и в сборной! Огромное напряжение, огромная ответственность. И еще, на мой взгляд, у него есть важнейшее качество.

– Какое?

– Он умеет играть ключевые матчи.  (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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magtix

KOLDUNru алжирцы тоже в курсах! kaduly Все корейцы это подтвердят Такие, как вы, травили в 1962 году Яшина. Сейчас - ухмылка над Игорем. Кто вы, господа? Просто завистники или...

19:04 22 декабря

KOLDUNru

алжирцы тоже в курсах!

16:14 22 декабря

kaduly

Все корейцы это подтвердят

16:07 22 декабря