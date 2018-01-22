Виталий Гудиев: "То, что "Ахмат" закладывает сейчас на сборах, пригодится в чемпионате"

Вратарь "Ахмата" Виталий Гудиев после победы над "Славией" (3:1) в контрольном матче отметил, что команда играла хорошо для первой игры на сборах. Он также добавил, что то, что грозненцы отрабатывают сейчас, пригодится в чемпионате России.

– Для первого матча на сборах, думаю, мы играли хорошо. Всегда приятно побеждать, и хорошо в контрольных матчах не получить травму, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Гудиева. – Мы недавно начали работу после отпуска, в эти дни было много физической работы. То, что закладываем сейчас, пригодится в чемпионате. Моему голевому пасу Зауру Садаеву способствовал ветер (улыбается). А Заур хорошо отработал эпизод, молодец.

Нам перед игрой тренер сказал, что с Женей Городовым сыграем по тайму. В перерыве тренер по вратарям Рамзан Цуцулаев сказал, чтоб я не переодевался, мало ли что в игре случается. Так получилось, что минут за десять до завершения матча судья удалил Женю, и мне вновь пришлось встать в ворота. У нас на этих сборах будет еще одна игра. Побеждать всегда приятно, будем и в дальнейшем к этому стремиться.