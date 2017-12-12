12:50 | Футбол — РФПЛ

Виталий Гудиев: "Думал об уходе из "Ахмата", но все резко изменилось"

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Вратарь "Ахмата" Виталий Гудиев рад подписанию контракта с клубом. Новое соглашение голкипера с грозненцами рассчитано на 3,5 года.

– Я рад этому событию, – цитирует Гудиева официальный сайт клуба. – Три года для меня были в футбольном плане не совсем хорошие, последний год думал об уходе, нужно было что-то менять, нужна была практика игровая. Но с приходом Олега Георгиевича Кононова все резко изменилось, очень понравился его тренировочный процесс и отношение к игрокам. Получилось сыграть, спасибо ему еще раз.

Сейчас для меня здесь хорошая атмосфера! Отличные отношения в команде со всеми ребятами, тренерами, работниками клуба! Рядом родная Осетия. Спасибо болельщикам за поддержку, в последних матчах я это чувствовал.

Разговоры о продлении были уже четыре месяца, но я попросил клуб дать мне паузу до окончания первого круга, после чего я приму решение. Спасибо Магомеду Даудову за понимание и доверие! Рад продолжать свою работу в грозненском "Ахмате"!

Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/page/9202

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rastan

Удачи, Виталий! Очень одарённый вратарь.Даже страшно подумать о том, какая может последовать реакция от неадекватов, если парень выйдет на уровень кандидата в сборную России, где уже есть Габулов и Джанаев, полностью восстановившийся ...

13:10