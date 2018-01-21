Виталий Дьяков: "В Турции чувствуешь себя небожителем, а в России..."

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о том, что культура боления в России и Турции отличаются кардинально. По его словам, для людей в Турции футбол - это праздник.

– "Разное отношение к футболу". В чем?

– В том, как местные люди любят футбол. Этим меня страна и поразила. В любом городе в каждом кафе – везде его показывают. Сивас – небольшой город, население примерно 360 тысяч. И когда ты выходишь куда-то, тебя сразу замечают. Для людей это реально праздник. Чувствуешь себя эдаким небожителем. Всюду чувствуешь теплоту, доброжелательность. Немного непривычно. Да даже когда приезжаешь в огромный Стамбул, тебя узнают в ресторанах.

А в России – один-два неудачных матча, и все: болельщики перестают появляться на трибунах, поливают тебя везде, косоногим называют, и так далее. В Турции такого нет и в помине. Даже если команда сыграла плохо, все, наоборот, подбадривают: "Давайте, ребята, мы за вас болеем". И на все клубы здесь ходит по 15-20 тысяч. На "Сивас" – в районе 18-20 стабильно. Играть в такой атмосфере всегда приятнее, нежели в России, когда по тысяче человек сидит.

– А говорят, что многие турецкие болельщики, наоборот, отличаются буйным нравом. Прессуют футболистов после неудач...

– Я сейчас больше говорю про наш "Сивас". Если брать другие города, особенно южные, с их темпераментом, там действительно возможно всякое. Общался с Дюрицей и Губочаном из"Трабзонспора", они говорят, что действительно: стоит проиграть дома, у народа сразу траур, на улицу лучше вообще не выходить. Только не подумайте, что я хочу обидеть Россию. Очень люблю свою страну, считаю себя патриотом. Но в плане футбола, отношения и внимания к нему в Турции совсем другой уровень. (Михаил ГОНЧАРОВ)