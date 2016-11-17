Виталий Дьяков: "В "Ростове" к нам на базу приехали 50 болельщиков. Думал, нас сейчас убьют"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков отметил, что не сожалеет о переходе из "Ростова" в "Динамо", после чего донской клуб вышел в Лигу чемпионов, а московский вылетел в ФНЛ, информирует Sportbox. Дьяков перешел в клуб из Томска минувшим летом на правах аренды из московской команды.

– Сколько человек вас спросило, не жалеете ли вы о том, что перешли из "Ростова" в "Динамо"?

– Даже сосчитать невозможно. Как только "Ростов" вышел в Лигу чемпионов, а "Динамо" вылетело, это стало самым популярным вопросом. И ладно бы только друзья и знакомые спрашивали – в Томске иду по улице, а мне случайные прохожие этот вопрос задают! Да и не только в Томске – в какой город ни приезжаю, минимум один человек найдется. Я уже привык даже.

– И что отвечаете?

– Если что-то сделал, какой смысл об этом жалеть? Ошибки совершают все, другое дело – уметь их признавать.

– Но в тот момент у вас не было ощущения, что с Бердыевым "Ростов" выступит так мощно?

– Во-первых, мы тогда с большим трудом спаслись. Был тяжелейший матч с ЦСКА, когда они боролись за Лигу чемпионов, а нам нужна была ничья, чтобы не вылететь напрямую. За день до игры на базу приехали болельщики, человек 50, все огромные, спортивные. Мы спустились с Гацканом и Плетикосой – думали, сейчас нас убьют. Но они, наоборот, поддержали и мотивировали. Когда мы увидели, что за нас весь город реально переживает и болеет, решили, что горы свернем, но не проиграем. Так и произошло – попали в стыки и остались.

Дальше было так: смотрите, я на тот момент провел в "Ростове" три с половиной года – и все это время были проблемы с финансированием. Что будет в следующем году, никто не знал. Конечно, с Бердыевым я хотел продолжать работать, но не то что я – он сам не знал, останется ли в команде. Когда поехал на сборы с "Динамо", "Ростов" уже находился в Турции – их было восемь человек в команде, половина из которых – без контрактов. Если бы кто-то из вас знал, как на самом деле в тот период комплектовалась и готовилась команда, вы бы игрокам и тренерам памятники при жизни поставили. Потому что это нереально – почти без сборов, когда тренер особо не присутствовал, команда взлетела на второе место!

Я всегда болею за "Ростов", переживаю. Все-таки эта команда оставила большой след в моей жизни, у меня там много друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Против "Ростова" болеть вообще не могу. Даже когда приезжал на "Олимп-2" с "Томью" и "Динамо", болельщики так мне хлопали, что я себя чувствовал Дель Пьеро на стадионе "Ювентуса"! Серьезно, это было очень трогательно и приятно.