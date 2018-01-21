Виталий Дьяков: "В "Динамо" постоянно выдумывают нелепые истории"

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о том, что ему нравилось работать с Дмитрием Хохловым в дубле "Динамо". По его словам, у специалиста интересный тренировочный процесс.

– Как вам история, связанная с Павлом Погребняком, которого "Динамо" якобы хочет оштрафовать на 20 миллионов евро за посещение матча "Ювентуса"?

– Все, что происходит в "Динамо", меня уже давно не удивляет. На себе прочувствовал. Нелепые скандалы вокруг футболистов, которых там не хотят видеть, не красят клуб. Выдумываются какие-то фантастические истории, руководство пытается оштрафовать на колоссальные суммы. Откуда вообще такие суммы берутся? По-моему, еще ни одного подобного дела "Динамо" не выиграло. Суды, апелляции... Не знаю, сколько все это еще будет продолжаться. Но пока будет.

А у Паши, надеюсь, все наладится, закончится эта эпопея. Говорить за него ничего не буду. Когда все разрешится, он сам всем все расскажет.

– С новым главным тренером "Динамо" Дмитрием Хохловым у вас остались хорошие отношения?

– Когда меня отправили в дубль, мне очень понравилось с ним работать. Интересный тренировочный процесс, замечательные человеческие качества. Плюс он мой земляк, из Краснодара, мы росли в одной футбольной школе. О Хохлове ничего плохого точно никогда не скажу. А удачи я желаю не только ему, но и всему "Динамо". Какая бы у меня ни случилась история там, эта команда – часть моей жизни, в ней остались друзья.

– Ваша главная цель на 2018-й?

– Безусловно, попасть в сборную на чемпионат мира и сыграть на нем. Это – цель номер один. (Михаил ГОНЧАРОВ)