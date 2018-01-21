Виталий Дьяков: "Травма Джикии - грустная новость"

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о том, что ему хотелось бы попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018. По его словам, травма игрока обороны "Спартака" Георгия Джикии - грустное событие.

– Станислав Черчесов в конце октября, незадолго до товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией, сказал: "Дьяков в Турции выступает достаточно надежно и уверенно. Смотрим за всеми и делаем для себя какие-то выводы". Как восприняли эти слова?

– Естественно, приятно, когда главный тренер сборной такими словами дает понять, что шансы есть у всех. Нужно лишь хорошо играть и доказывать, что ты достоин вызова. Буду очень рад, если получится попасть в сборную. Все силы отдам ради этого.

– Сейчас, после недавних событий, ваши шансы повысились.

– После каких именно?

– Основной центральный защитник Георгий Джикия получил травму колена и выбыл на полгода.

– Да, читал... Это очень грустное событие. Хочется прежде всего пожелать здоровья и скорейшего восстановления. Повреждение для любого спортсмена – самое ужасное, что может быть. Тем более последний год Джикия играл в "Спартаке" и сборной, причем очень хорошо. А теперь придется некоторое время пропустить. Грустно. Что тут еще сказать? (Михаил ГОНЧАРОВ)