Виталий Дьяков: "Томь" разорвали, как котят"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков после поражения от "Локомотива" (1:6) в матче 16-го тура чемпионата России назвал игру своей команды безвольной. Дьяков добавил, что эмоции в этой игре зашкаливали.

– Не знаю, что сегодня произошло. Первый тайм играли нормально: были контратаки, моменты. В начале второй половины удалось забить. Я вообще был уверен, что мы как минимум не проиграем. Тем более с таким счетом. Позор? Это еще мягко сказано.

– Какой момент стал переломным по ходу матча?

– Понятно, что и удаление повлияло на ход игры. Но после третьего пропущенного мяча мы посыпались. А для команды премьер-лиги это непозволительно.

– Александр Касьян два раза очень грубо сыграл, за что и был удален. Перенастроился?

– Эмоции зашкаливали... Не знаю, как объяснить. Судье виднее. У них там свои разборки будут насчет правильности второй желтой карточки. Сейчас комментировать не хочу. В повторе эпизод не видел.

– В игре первого круга с "Локомотивом" в воротах "Томи" стоял Антон Коченков. Тогда вы пропустили дважды. Сегодня в сетке ворот Алексея Солосина мяч побывал шесть раз. Вратарь виноват в поражении?

– У нас два равноценных хороших вратаря. Конечно, все шесть мячей сложно вспомнить, но, думаю, Алексей сегодня не виноват. Вся команда сыграла безвольно. После счета 3:1 нас разрывали, как котят.

– Вам не выплачивают зарплату шесть месяцев. И от "Локо" вы сегодня 6 пропустили...

– Может, судьба у нас такая. (Ярослав СУСОВ)