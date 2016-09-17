Виталий Дьяков: "Томь" очень плохо играла против "Арсенала", особенно в первом тайме"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков после победы над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что соперник играл лучше. 27-летний россиянин стал автором победного гола во встрече.

- С таким ростом грех не ходить на стандарты, - цитирует пресс-служба клуба Дьякова. - Хорошо, что оказался в нужное время в нужном месте и забил. Молодец Бородачев, что поборолся в том эпизоде. Матч катастрофически плохо сегодня сложился для "Томи". Очень плохо играли, особенно в первом тайме. Тула играла лучше нас и контролировала мяч, а мы были сегодня не в лучших кондициях, форме. Гол переломил ход, и "Томь" уже играла вторым номером. Соперник пошел вперед. Самое главное, что не пропустили.