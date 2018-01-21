Виталий Дьяков: "Смолов может посчитать, что переход в "Бешикташ" - это шило на мыло"

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о том, что "Бешикташ", по его мнению, имеет самый сильный состав в Турции. По его словам, клуб из Стамбула сделал ставку на Еврокубки.

– Со стороны "Бешикташ" – это космос. Куарежма, Пепе, Медель, Бабел, Талиска, Негредо. Недавно уехал бомбардир Дженк Тосун. Почему этот клуб идет в чемпионате не на первом, а на четвертом месте?

– Безусловно, это самая сильная по составу команда в стране. И по игре, скорее всего, тоже. Но вы же помните: "Бешикташ" участвует в Лиге чемпионов, досрочно и уверенно занял в группе с"Порту", "Лейпцигом" и "Монако" первое место. Возможно, на выступления в Европе и был сделан акцент. Где-то сказалась усталость. Отсюда и потери очков. Плюс еще недооценка соперников после Лиги чемпионов. По именам стамбульцы действительно всех превосходят. И по игре, повторю, тоже.

– В этот клуб уже которое трансферное окно подряд зовут Федора Смолова. Что говорят и пишут в Турции?

– Не знаю, поскольку местный язык не понимаю и за всеми публикациями в СМИ не слежу. Стоит ему ехать в "Бешикташ" или нет? Это очень хороший клуб, там суперстадион. На каждом матче по 40 тысяч зрителей, болельщики – фантастические, состав – очень сильный. Возможно, это интересный вариант для Федора. Но ведь ему есть из чего выбирать, не так ли?

– Допустим, есть выбор: остаться в "Краснодаре", перейти в "Бешикташ" или улететь в Англию, в "Вест Хэм".

– Не могу ответить. Везде есть свои плюсы. "Вест Хэм" – пусть и не самая сильная команда, но это премьер-лига. Есть шанс зарекомендовать себя и получить предложение от гранда. Оставаться в "Краснодаре"? Если клуб ставит перед собой глобальные цели, то почему бы и нет. "Бешикташ"? Смолов может подумать, что менять Россию на Турцию – это шило на мыло. (Михаил ГОНЧАРОВ)