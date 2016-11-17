Виталий Дьяков: "Ни один футболист "Томи" не получил ни рубля в нынешнем чемпионате"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков подчеркнул, что в команде уже не верят обещаниям о погашении долгов перед игроками и сотрудниками. По его словам, задолженность составляет уже более пяти месяцев.

– Написать письмо губернатору решили всей командой. Это своего рода крик о помощи, – начал Дьяков. – Ситуация в "Томи" уже не просто плохая, а плачевная. Ни один футболист не получил ни рубля в нынешнем чемпионате. Задолженность уже составляет пять с половиной месяцев. Это серьезная проблема, и она не решается. И самое печальное, что на нее никто не обращает внимания. Будто долги перед сотрудниками клуба – само собой разумеющееся.

Поначалу все футболисты молчали, не спрашивали о финансах. Потому что были обещания, что все долги погасят. Но время идет, а обещаниям уже никто не верит. Надеюсь, руководство Томской области поможет "Томи".

– Когда переходили в "Томь", что-то предвещало такие проблемы?

– Хоть я и пришел в аренду, но говорили, что все будет хорошо. Предупреждали, что могут быть небольшие задержки. Но для российского футбола это нормально. Однако чтобы все оказалось настолько серьезно, не ожидал. Ни одной СМС не получил за все это время. (Сергей АСТАХОВ)