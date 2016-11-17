Виталий Дьяков: "Ни один футболист "Томи" не получил ни рубля в нынешнем чемпионате"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков подчеркнул, что в команде уже не верят обещаниям о погашении долгов перед игроками и сотрудниками. По его словам, задолженность составляет уже более пяти месяцев.
– Написать письмо губернатору решили всей командой. Это своего рода крик о помощи, – начал Дьяков. – Ситуация в "Томи" уже не просто плохая, а плачевная. Ни один футболист не получил ни рубля в нынешнем чемпионате. Задолженность уже составляет пять с половиной месяцев. Это серьезная проблема, и она не решается. И самое печальное, что на нее никто не обращает внимания. Будто долги перед сотрудниками клуба – само собой разумеющееся.
Поначалу все футболисты молчали, не спрашивали о финансах. Потому что были обещания, что все долги погасят. Но время идет, а обещаниям уже никто не верит. Надеюсь, руководство Томской области поможет "Томи".
– Когда переходили в "Томь", что-то предвещало такие проблемы?
– Хоть я и пришел в аренду, но говорили, что все будет хорошо. Предупреждали, что могут быть небольшие задержки. Но для российского футбола это нормально. Однако чтобы все оказалось настолько серьезно, не ожидал. Ни одной СМС не получил за все это время. (Сергей АСТАХОВ)
GoaLapagos
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. ЕСЛИ МНЕ (К ПРИМЕРУ) НЕ ПЛАТЯТ ЗП, К ГУБЕРУ ИДТИ?
16:34
Любитель Российског футбола
На месте губернатора менеджмент клуба разнос в труху,берут такие обязательств и не вывозят,чем они вообще думают пусты расскажут
16:32
shpasic
зачем писать губернатору, это же не он должен следить за выполнением трудового кодекса. пусть в суд идут.
15:04
pravda1979
А многие говорят, что необходимо увеличить число команд в премьер-лиге. Мол, будет больше матчей и интерес к турниру повысится. Готов утверждать-это полная ерунда. У нас и шестнадцати команд нет, которые могли бы быть конкурентоспособными. К тому же часть из них не может себе позволить выплачивать вовремя заработную плату футболистам. И наша лига еще называется профессиональной.
15:02