Виталий Дьяков: "Если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно"

Российский защитник Виталий Дьяков, который на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором", заявил, что у него есть ряд вариантов продолжения карьеры, в том числе из экзотических стран.

– 29 августа я расторг контракт с "Сивасспором", – начал Дьяков. – Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические.

– Куда зовут?

– Не хочу пока называть страны. Но предложения имеются с хорошими зарплатами. Желал остаться в Турции, но… Посмотрим, как будет дальше. Надо выбрать такой вариант, где бы я играл. Я соскучился по футболу. По антуражу.

– А в России есть варианты?

– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.

– А сейчас?

– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.

– Сейчас "Спартак" остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?

– Не думаю, что "Спартак" сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)