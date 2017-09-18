Виталий Денисов - в стартовом составе "Локо" на матч с "Амкаром"

Стали известны составы "Локомотива" и "Амкара" на матч 10-го тура чемпионата России. Защитник железнодорожников Виталий Денисов впервые в сезоне появится на поле в стартовом составе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Локомотив": Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, А. Миранчук, Ант. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

Запасные - Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Рыбус, Лысов.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев, Комолов, Сиваков, Гащенков, Баланович, Форбс.

Запасные - Хомич, Вамбольт, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Костюков, Гол, Эзатоллахи, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Матч "Локомотив" - "Амкар" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.