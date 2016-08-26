Виталий Денисов: "В прошлом сезоне оба раза обыграли "Краснодар"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что в прошлом сезоне железнодорожники дважды добились побед. По его словам, он готов к этой встрече.

- В матче с "Крыльями" вас заменили. Проблемы со здоровьем?

- Были проблемы, но все решилось благодаря докторам. Мы все готовимся к "Краснодару". В прошлом сезоне выиграли оба раза, но сейчас новый матч. Сыграю, если поставят.

- Для "Локомотива", в первую очередь, главное - не пропустить?

- Это для всех команд важно. А дальше будем действовать по игре.

- Есть какая-то эмоциональная нагрузка из-за отсутствия побед?

- Стараемся об этом не думать. Есть с победами проблемы - и мы над этим работаем.

- Кого-то бы выделили в составе "Краснодара"?

- Сложно кого-то отметить. У них хорошая команда: комбинационная игра в короткий пас. Теория будет - на ней все скажут.

- Обидно, что на новом краснодарском стадионе не сыграете?

- Дай Бог, еще сыграем! (Иван ОРЕХОВ, Ярослав СУСОВ)