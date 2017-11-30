Виталий Денисов: "У Фарфана есть огромное желание играть в футбол"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" отметил, что у нападающего Михаила Лысова есть талант, который нужно развивать. Он также добавил, что хавбеку Джефферсону Фарфану тяжело было выходить на поле после длительных перелетов, но у него есть огромное желание играть в футбол.

Перуанец за последний месяц налетал более 55 тысяч километров, так как его сборная Перу играла в стыковых матчах чемпионата мира-2018​ с Новой Зеландией, после чего "Локомотив" ездил в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1).

– Вы долго не вылезали из запаса. Почему уже три матча подряд Семин вам доверяет?

– Отвечу так: кому играть сегодня, кому завтра, решает тренер. Может, новые тактические задумки, и я под них больше подходил, – сказал Денисов. – Я пропустил начало сезона из-за травмы. Все понимали ее тяжесть, и когда я вернулся в строй, выпускать меня немного боялись.

– На вашей позиции выходил Михаил Лысов. В свои 19 он впечатляет?

– Миша – юный парень с хорошим талантом, который нужно развивать. А для этого нужно играть.

– Фарфан за три недели облетел пол-мира и все равно забивает. Как ему это удается?

– Я спрашивал Джефа: "Как ты?" Он отвечал: "Первый раз в жизни такое!" У Фарфана огромное желание играть в футбол. Важно еще, что перед "Анжи" ему дали отдохнуть. Даже для него тяжело выходить на поле после такого времени в полете. Я и сам много летал и знаю, каково это. (Александр МУЙЖНЕК)

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