Виталий Денисов: "Рад, что внес свой вклад в победу над "Анжи"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов после победы над "Анжи" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что его команда могла побеждать крупнее, если бы реализовала свои моменты во втором тайме.
– Тяжелый матч, – сказал Денисов. – Должны были забивать второй гол – в концовке был хороший момент. Игра давалась. Особенно во втором тайме. Но три очка есть – это самое главное.
– Как оцените свою игру?
– Свою игру не оцениваю. Это делает тренерский штаб.
– Болельщики очень рады, что вы вернулись в стартовый состав. Как чувствуете себя?
– Отлично себя чувствую. Очень рад, что внес свой вклад в победу.