Виталий Денисов: "Поначалу было волнительно, потом забылся"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в перерыве матча 10-го тура чемпионата России с "Амкаром" отметил, что в моменте с пропущенным голом была допущена ошибка. Напомним, железнодорожники пропустили уже на первой минуте. Денисов впервые в сезоне появится на поле в стартовом составе.

- Немножко не разобрались. Не услышали друг друга, кто первым будет играть по мячу. Допустили ошибку. Сейчас будем ее исправлять. Мы пытаемся искать зоны, комбинировать, а не просто грузить в штрафную. Сейчас будем что-то менять, корректировать.

Какие эмоции от выхода в стартовом составе? Поначалу было волнительно, потом забылся.

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"