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Виталий Денисов: "Пока рано делать выводы по работе Семина в "Локо"

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Защитник "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталий Денисов подчеркнул в интервью "Известиям", что пока рано говорить о работе под руководством Юрия Семина, так как прошло слишком мало времени. Футболист отметил: у команды сейчас непростой момент.

– Какие впечатления от работы с Юрием Семиным? - вопрос Денисову.

– У "Локомотива" сейчас непростой момент – команда с трудом набирает очки, произошла смена тренера. Семин – профессионал высокого уровня. Но подробно говорить о работе тренера, тактических схемах и прочем я пока не могу – прошло еще слишком мало времени. Наставник не провел с нами даже предсезонную подготовку.

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