Виталий Денисов о матче с "Ростовом": "Главное, что выстояли"

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов - о матче с "Ростовом" (1:0) в 17-м туре чемпионата России.

– Самое главное – три очка. Последняя игра года, очки были нужны как воздух, - цитирует защитника официальный сайт клуба. - Мы выполнили установку тренера, играли слаженно, строго. Главное, что выстояли. Потом уровнялись и дальше в большинстве остались. Какие можно подвести промежуточные итоги? Нам нужно провести хорошую работу над ошибками и готовиться ко второй части. А пока надо прийти в себя, залечить в отпуске все свои болячки. Самое главное – отдохнуть и с новыми силами в бой!

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