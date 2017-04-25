Виталий Денисов: "Не скажу, в чем фишка Фернандеса"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" перед матчем 25-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что ему придется противостоять Мариу Фернандесу. Игрок отказался называть фишку своего соперника.

– В предстоящем матче вам на бровке будет противостоять Мариу Фернандес. Более чем серьезный соперник?

– А легких сейчас нет. У каждого есть свои плюсы и минусы. Другое дело, нужно использовать свои сильные качества в матче, а это не всегда удается.

– В чем фишка Фернандеса?

– Ого. Так вам я и расскажу (смеется). Наверное, у вас в газете есть группа аналитиков. Они все разберут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виталия Денисова