Виталий Денисов: "Не скажу, в чем фишка Фернандеса"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" перед матчем 25-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что ему придется противостоять Мариу Фернандесу. Игрок отказался называть фишку своего соперника.
– В предстоящем матче вам на бровке будет противостоять Мариу Фернандес. Более чем серьезный соперник?
– А легких сейчас нет. У каждого есть свои плюсы и минусы. Другое дело, нужно использовать свои сильные качества в матче, а это не всегда удается.
– В чем фишка Фернандеса?
– Ого. Так вам я и расскажу (смеется). Наверное, у вас в газете есть группа аналитиков. Они все разберут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)