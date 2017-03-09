Виталий Денисов: "Матч "Краснодара" со "Спартаком" смотрели по телефону"

Защитник "Краснодара" Виталий Денисов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что видел не весь матч соперника со "Спартаком" (2:2). По словам Денисова, сегодня он постарается посмотреть обе встречи Лиги Европы с участием российских команд.

– Сколько матчей "Краснодара" видели?

– С "Уралом" и "Спартаком", но не всю игру. Потому что мы находились в дороге. По телефону смотрели, когда интернет ловил.

– У "Краснодара" нет ряда основных игроков. Это облегчает задачу?

– Встреча покажет, но, как правило, это ни на что не влияет. Есть другие футболисты, которые их заменят.

– Сегодня будете смотреть матч "Краснодара" с "Сельтой" или "Ростова" с "Манчестер Юнайтед?

– Если получится, посмотрю обе встречи. Думаю, что больше внимания будет приковано к "Ростову", потому что они играют с одной из лучших команд мира. Мне "Манчестер" тоже нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)