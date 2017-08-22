Виталий Денисов: "Локомотиву" нужно идти от матча к матчу"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "Известиям" отметил, что был рад выйти на поле в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) после восстановления от травмы. По его словам, команде необходимо двигаться от игры к игре.

– С вашим возвращением на поле "Локомотив" одержал одну из самых ярких побед за последнее время. Рады?

– Безумно рад, что "Локомотиву" удалось одержать волевую победу в столь непростом матче. Также очень приятно, что получилось завоевать крайне важные для нас три очка. Я доволен, что наконец восстановился от травмы и вернулся в футбол — здорово, что возвращение получилось таким удачным для меня и для команды.

– Мало кто ожидал, что на старте сезона "Локомотив" окажется среди лидеров чемпионата. Как думаете, хватит вашей команде запала и глубины состава?

– Я считаю, что проблемы нужно решать по мере их поступления и все делать поэтапно. Следующая игра "Локомотива" — с "Уралом", и все наши мысли и планы связаны с этим матчем. Не хочу делать никаких выводов или громких заявлений. Будем играть от матча к матчу и решать поставленные задачи.