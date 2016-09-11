22:11 11 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Денисов: "Локомотив" не успевал за контратаками "Спартака"

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Защитник "Локомотива" Виталий Денисов не считает поражение от "Спартака" в матче 6-го тура чемпионата России (0:1) особенным. Также он отметил, что его команда во втором тайме играла лучше, чем в первом, но не смогла довести атаки до логического завершения.

– В первом тайме проиграли много борьбы и не успевали за контратаками, - цитирует пресс-служба клуба Денисова. - Во втором внесли в игру коррективы, начали создавать моменты, которые, к сожалению, не доводили до логического завершения.

– Поражение от "Спартака" в психологическом плане особенное?

– Я не разделяю команды. Любое поражение – это потеря трех очков, поэтому нет смысла перед одним матчем настраиваться по-особому, а перед другим – нет.

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13751

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