Виталий Денисов: "Игроки "Локомотива" побеждают и проигрывают вместе"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов после игры 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил, что матч давался команде, но результата все равно добиться не удалось, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. Футболист рассказал, что в команде пенальти бьет тот, кто уверен в своих силах. В минувшей встрече удар с 11-метровой отметки не сумел реализовать защитник Неманья Пейчинович.

– "Уфа" не нанесла ни одного удара в створ и, тем не менее, победила. Что произошло?

– Тяжело анализировать матч, когда преобладают эмоции. К сожалению, случаются такие игры, а у нас они зачастили в последнее время, когда, имея преимущество во всем – моментах, владении мячом – не побеждаешь. Этому нет объяснения, но в футболе такое случается. Возможно, мои слова прозвучат, как оправдание, но сегодня было все, включая незабитый пенальти, игра давалась.

– Футболисты "Уфы" после матча говорили, что, зная стиль "Локомотива", особенно внимательно играли на флангах. Не было мысли больше играть через центр?

– У них пять защитников, а игра у нас лучше получалась как раз через фланги. Моменты создавались после подач и прострелов. Здесь уже вопрос к реализации своих шансов.

– Пенальти исполнял Пейчинович. Это его инициатива или тренерское решение?

– Обычно бьет тот, кто уверен в своих силах. Мне сложно судить, потому что я исполняю пенальти только когда доходит очередь в кубковых поединках. Такое 2-3 раза было.

– Моменты создаются, но голов нет. Есть претензии к нападающим?

– Не могу критиковать партнеров. Мы – команда. Побеждаем и проигрываем вместе. Такого, что ты не забил и ты виноват, нет. Уступили, значит, виноваты мы все.