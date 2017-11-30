Виталий Денисов: "Играть в Хабаровске было тяжело. После матча кашляли все, не только Фернандеш"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" подчеркнул, что было очень тяжело играть против "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России при температуре 13 градусов мороза. Он также добавил, что после встречи все футболисты кашляли и могли заболеть.

– Сколько часов проспали, когда вернулись с матча со "СКА-Хабаровск" (2:1)?

– И не считал! Тяжеловато во вторник нам было, да. Я проснулся днем и ходил, как медведь. Будто в зоне турбулентности еще находился! – отметил Денисов. – В самолете до Москвы специально спать не ложился, чтобы избежать перепада во времени.

– В минус тринадцать реально играть в футбол?

– К сожалению, нет. Не хочется обижать СКА и болельщиков, но это было слишком тяжело. Во-первых, далеко лететь. В полете тело ведет себя не как обычно. Во-вторых – погода. Играть в такой холод слишком рискованно для здоровья. Спросите у Алексея Березуцкого, каково ему сейчас. Мы-то обошлись малой кровью, если сравнивать с ЦСКА.

– Таких матчей быть не должно?

– Нам-то уже неважно: мы приехали и победили. Но если в Хабаровске еще будет такой мороз, играть там, на мой взгляд, не стоит. Это чревато последствиями. Я-то не против любых условий, но почему не сделать в таких сложных регионах стадион с куполом или не воспользоваться резервной ареной?

– Семин после матча опасался, что Мануэл Фернандеш мог застудить бронхи. Не хотели надеть шарф, как Акинфеев?

– Может, к вратарям другие требования по внешнему виду, но полевым игрокам надевать шарфы нельзя. А после игры все кашляли, не только Ману. Пробегитесь в маечке и в шортиках, я посмотрю на ваше дыхание!

– К концу матча конечностей не чувствовали?

– Руки, ноги, уши, нос подмерзли. Но я хорошо разогрелся, плюс надел термобелье. А вот от согревающих стелек отказался. Мне они только мешают. Что делать, погоду не подкрутишь. И в Москве сейчас холодно, надо будет утепляться. Зима близко! (Александр МУЙЖНЕК)

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