Виталий Денисов: "Если все кончится, как у "Спартака", буду только рад!"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" отметил, что команде не стоит думать о лидерстве перед перерывом. По его словам, необходимо молчать и продолжать в том же духе.

– Каково уходить на перерыв зимними чемпионами?

– Если будем об этом думать, можем и расслабиться и понизить уровень. И потом, нам ведь еще предстоят очные встречи со всеми лидерами. Стараюсь на таблицу вообще не смотреть. Главное самим побеждать, а остальные пусть разбираются.

– Что нужно "Локомотиву", чтобы остаться на первом месте?

– Молчать и продолжать в том же духе. И даже еще прибавить! Когда "Зенит" лидировал, много было разговоров, что они точно станут чемпионами. Даже за два-три тура до конца сезона нельзя будет расслабиться.

– "Локомотиву" фартит так же, как "Спартаку" в прошлом сезоне?

– Если все кончится, как у "Спартака", буду только рад! (Александр МУЙЖЕНК)

Полная версия интервью Юрия Семина