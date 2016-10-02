Вираж "Петровского" вспомнил Шостаковича

Перед матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" вираж "Петровского" посвятил перфоманс юбилею великого композитора Дмитрия Шостаковича. По ходу действа баннер "Культурная столица" превратился в "Ультрастолицу". (Сергей ЦИММЕРМАН)
Перфоманс виража посвящен юбилею шостаковича pic.twitter.com/fj0qxod4W0– Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) 2 октября 2016 г.
По ходу перфоманса КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА превратиласть в УЛЬТРАСТОЛИЦУ pic.twitter.com/IU9HqijXT3– Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) 2 октября 2016 г.
УЛЬТРАСТОЛИЦА с подсветкой pic.twitter.com/j3JfRM27QS– Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) 2 октября 2016 г.
lokofanat
Какое примитивное представление о Шестаковиче.
17:23
Andre_Saratov
Верю. На "вираже" слушают Шостаковича, читают в оригинале Шекспира, а "Война и мир" настольная книга.
17:08