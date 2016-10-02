16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вираж "Петровского" вспомнил Шостаковича

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Перед матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" вираж "Петровского" посвятил перфоманс юбилею великого композитора Дмитрия Шостаковича. По ходу действа баннер "Культурная столица" превратился в "Ультрастолицу". (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lokofanat

Какое примитивное представление о Шестаковиче.

17:23

Andre_Saratov

Верю. На "вираже" слушают Шостаковича, читают в оригинале Шекспира, а "Война и мир" настольная книга.

17:08

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