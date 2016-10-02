Вираж "Петровского" вспомнил Шостаковича

Перед матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" вираж "Петровского" посвятил перфоманс юбилею великого композитора Дмитрия Шостаковича. По ходу действа баннер "Культурная столица" превратился в "Ультрастолицу". (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"