Вилков удалил врача "Краснодара" в матче с "Ростовом"

В конце первого тайма 7-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил врача гостей после словесной перепалки.

Судья не пускал врачей на поле, чтобы помочь полузащитнику Михайло Ристичу. Серб получил повреждение после подката от Владимира Дядюна.

Врач оказался не согласен с решением Вилкова и оттолкнул его руку. После оказания помощи футболисту, врач был удален со скамейки "Краснодара".

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"