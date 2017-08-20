Вилков удалил врача "Краснодара" в матче с "Ростовом"

В конце первого тайма 7-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил врача гостей после словесной перепалки.
Судья не пускал врачей на поле, чтобы помочь полузащитнику Михайло Ристичу. Серб получил повреждение после подката от Владимира Дядюна.
Врач оказался не согласен с решением Вилкова и оттолкнул его руку. После оказания помощи футболисту, врач был удален со скамейки "Краснодара".
serzheo
Это уже до маразма доходит. Жаль, что врач - это не Ибрагимович. И него даже бутылку с водой отнять судья не смог. В таких моментах надобно разворачиваться и в бубен... Судья или еще кто - наплевать - надо бить.
21:39
allehandro
а че можно и врачей удалять?
21:33
wedes
И что он теперь из раздевалки будет бежать помощь оказывать? У Вилкова ума палата.
21:17
HerculesKolya
Коси их ребята, врач в раздевалке!
21:15
улица садовая
врач должен появиться на поле после разрешения судьи.
21:06
hant64
Судьи уже и до персонала добрались, удаляют всех, невзирая на лица))) За четыре с лишним десятка лет болельщицкого стажа, впервые слышу об удалении врача команды. Вилков войдёт в историю...
21:01