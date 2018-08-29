23:35 29 августа | Футбол — РПЛ

Вилков - Тихонову: "Можно было спокойно обсудить, а не раздувать скандал на всю страну"


 
Михаил ВИЛКОВ.Михаил Вилков: "Мечтал работать на матче "Зенит" – "Спартак"

Судья Михаил Вилков в интервью "СЭ" подвел итоги своей работы в матче "Енисей" – "Крылья. Арбитр должен был работать на центральной игре первого круга "Зенит" - "Спартак", но его ошибки в этом матче оказались роковыми не только для самарцев. За работу специалист получил неудовлетворительную оценку. Главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов и вовсе назвал работу Вилкова предвзятой.

– Главный тренер самарцев Андрей Тихонов жестко прошелся по вашей работе. Вам есть, что ему ответить?

– Считаю, что все это – рабочие моменты, которые можно было спокойно обсудить, а не раздувать скандал на всю страну. Могу лишь одно сказать: я заметил еще до игры, что Тихонов и руководство клуба были заведены из-за моего назначения. Возможно, этот нерв передался и футболистам. Возможно, поэтому у них была такая бурная реакция на мои решения.

– Он назвал ваши ошибки преднамеренными.

– Не хочу комментировать слова главного тренера "Крыльев Советов". (Андрей СИЗЯКИН)

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