Вилков рассудит "Уфу" и "Локомотив"

Назначены арбитры на матчи 1-го тура чемпионата России. Выездную игру чемпиона страны "Локомотива" с участником Лиги Европы "Уфой" рассудит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

Полностью список судейских назначений выглядит следующим образом:

28 июля (суббота)

"Урал" - "Анжи": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

"Спартак" - "Оренбург": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Ростов" - "Ахмат": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

29 июля (воскресенье)

"Енисей" - "Зенит": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Арсенал" - "Динамо": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

"Рубин" - "Краснодар": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

30 июля (понедельник)

"Уфа" - "Локомотив": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

31 июля (вторник)

"Крылья Советов" - ЦСКА: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Александр Гончар (Сочи).